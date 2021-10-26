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Политический кризис в Судане
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Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра у себя дома для его защиты

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан добавил, что введение режима ЧП в стране не накладывает ограничений на свободы граждан

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Командующий армией и фактический руководитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил во вторник на пресс-конференции в Хартуме, что принял премьер-министра Абдаллу Хамдука у себя в доме, чтобы обеспечить его безопасность.

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Что известно о политическом кризисе в Судане
Что известно о политическом кризисе в Судане

"Хамдук находится в моем доме, чтобы защитить его от ограничений, наложенных на него политическими силами, - сказал он. - Мы благодарим Хамдука за работу во главе правительства".

Он также заявил, что введение чрезвычайного положения в Судане не накладывает ограничений на свободы граждан. "Действующий закон о чрезвычайном положении не предназначен для ограничения свобод", - отметил он. Кроме того, по его словам, отключенные в понедельник интернет и телефонная связь постепенно возвращаются в Судан.

"Мы отменим закон о чрезвычайном положении после реструктуризации государственных институтов", - добавил аль-Бурхан.

Ответственность за кризис

Аль-Бурхан возложил на политические силы всю полноту ответственности за произошедшее в стране, передает телеканал Al-Hadath. "Вооруженные силы пошли на все возможные уступки, чтобы осуществить мечты суданского народа, - заявил он. - Я поддержал последнюю инициативу [премьер-министра Абдаллы] Хамдука, но ее перехватили политические силы". По словам аль-Бурхана, выступающие главным оппозиционного военным движением "Силы за свободу и перемены" "подверглись серьезной поляризации".

Армия, указал он, "справилась с некоторыми кризисами, которые правительство проигнорировало и не смогло решить". А раскол среди политических групп с целью установления своего контроля над переходным периодом "стал угрозой единству страны", отметил аль-Бурхан.

"Суданские вооруженные силы завершат переходный этап с участием гражданских сил, - подчеркнул генерал армии. - Мы не будем вмешиваться в формирование структур, в том числе судов". "Мы хотим посвятить себя защите Судана после передачи власти гражданским лицам, - добавил аль-Бурхан. - И позаботимся о том, чтобы Законодательный совет (парламент) состоял из представителей революционной молодежи".

Ночью 25 октября в разгар политического кризиса в стране между военными и гражданскими силами, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с Хамдуком, чиновников, политических деятелей. В город была введена армейская бронетехника, въезды-выезды в столицу были перекрыты, международный аэропорт окружен, установлен контроль над зданием гостелерадио.

Днем в ходе обращения к нации аль-Бурхан объявил о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году и призвана была стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Он обещал суданцам проведение всеобщих выборов в июле 2023 года и создание нового независимого правительства технократов.

Теги
СуданБурхан, Абдель Фаттах, аль-Хамдук, АбдаллаПолитический кризис в Судане
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