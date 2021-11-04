Кишинев вновь перевели на отопление газом

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Теплоэлектроцентрали Кишинева вернулись к работе на газовом топливе после продления контракта с "Газпромом" на прошлой неделе и повышения давления в газотранспортных сетях страны. Об этом информирует в четверг пресс-служба правительства Молдавии по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Члены комиссии решили, что АО "Термоэлектрика" больше не будет использовать мазут в технологическом процессе и вернется к производству тепловой и электрической энергии на основе природного газа", - говорится в сообщении. О решении перейти на мазут было объявлено 13 октября. Газовый кризис также затормозил процесс начала отопительного сезона в Кишиневе.

В сентябре Молдавия не успела завершить переговоры по новому контракту на поставки российского газа, на которых Кишинев добивался скидки на голубое топливо. В этот период "Газпром" не мог заполнить на полную мощность трубопровод через территорию Украины, газ поставлялся в Молдавию на уровне прошлогодних объемов, которые составляют 67% от сегодняшнего потребления. В этой ситуации парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

На прошлой неделе стороны согласовали продление контракта на поставку топлива на пять лет, а также погашение задолженности, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Как сообщил по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 3 млрд куб. м (1,9 млрд приходится на непризнанное Приднестровье).