В ОПЕК+ объяснили сдержанность в политике по добыче рисками нового переизбытка нефти

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.

Ноябрьские переговоры стран ОПЕК+ завершились в четверг в считанные часы при редчайшем единодушии. Как и обещали собеседники ТАСС из числа участников встречи еще до ее начала, обошлось "без сюрпризов". А вопрос о том, чтобы повысить добычу нефти более быстрыми темпами, как того просили США, не рассматривался.

Но если в процессе самой встречи интриги не возникало, то итоговое общение министров с журналистами в режиме видеоконференции прояснило причины сдержанности политики нефтеэкспортеров, на которых приходится почти 40% мировой добычи нефти.

Рост цены нефти выше $80

Критика в отношении политики ОПЕК+ усилилась в последнее время с ростом цены нефти, которая на прошлой неделе достигла трехлетнего максимума в $86 за баррель. Президент США Джозеф Байден заявлял, что подорожание топлива вызвано "отказом России и ОПЕК добывать больше нефти". Недовольство темпами восстановления добычи нефти в ОПЕК+ неоднократно высказывала и Индия, которая является крупнейшим покупателем нефти, производимой странами ОПЕК.

Однако рост цены нефти выше $80 за баррель не говорит о потенциале рынка абсорбировать дополнительные объемы, оппонировали министры ОПЕК+. Напротив, "на рынке наблюдается ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение цены нефти", сказал в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак. Рынок входит в зимний сезон с традиционно низким спросом при одновременном влиянии новых штаммов на потребление нефти.

Так, темпы потребления нефти в странах Евросоюза начали снижаться уже в октябре, и рынок нефти может вернуться в состояние профицита уже в начале следующего года. "Это приведет к тому, что на ребалансировку рынка могут уйти и первый, и второй кварталы", - сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи. "Исходя из всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана по увеличению на 400 тыс. баррелей, она даже в период низкого спроса будет правильной", - заключил Новак.

Его поддержал и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, который подтвердил, что переговоры с США о действиях на рынке нефти "прошли на всех уровнях". "Однако мы верим, что все, что мы делаем, это правильно, и это необходимо для общей выгоды", - сказал он.

Инфраструктурные проблемы

Причиной же роста цен на энергоносители является вовсе не политика ОПЕК+, продолжал Абдель Азиз бен Сальман. По его словам, наблюдаемый рост цен на энергоносители только отчасти объясняется увеличением потребления, истинные причины кризиса кроются в "инфраструктурных проблемах", которые были заложены много лет назад.

Саудовский министр продемонстрировал журналистам выдержку из декларации стран G7 от 1979 года, которая призывала к отказу от использования нефти в электрогенерации. В итоге созданный "контекст ограничений" привел к тому, что "уголь, который нужен, уже некому добыть", а потенциал применения топлива в производстве электроэнергии сегодня ограничен 600 тыс. б/с, из которых "500 тыс. б/с уже случились, это факт".

"Мы с вами проходим через ситуацию, когда хвост виляет собакой", - сказал министр. По его словам, ошибка политики последних лет заключалась в том, что игнорировались такие важные элементы стабильности как энергобезопасность и экономический рост, которые должны быть столпами наравне с проблемой изменения климата. По его словам, ОПЕК+ в своей политике сможет учесть все эти три принципа.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ назначена на 2 декабря. На ней будет обсуждаться тот же план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с на январь. Как напомнил саудовский министр, с ноября по февраль страны альянса дополнительно вернут на рынок "в среднем 1 млн б/с нефти", что вполне покроет спрос.