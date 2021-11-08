В Wintershall заявили, что "Северный поток - 2" обеспечит надежное энергоснабжение Европы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" позволит обеспечить надежное энергоснабжение Европы и внесет важный вклад в осуществление энергоперехода. Такое мнение высказал член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, а также газотранспортный бизнес, Тило Виланд.

"Финансируемый за счет частных средств газопровод "Северный поток - 2" будет способствовать надежному энергоснабжению Европы и позволит сделать еще один важный шаг на пути к достижению чистых нулевых выбросов", - приводятся слова Виланда в сообщении компании.

Природный газ - больше, чем просто переходная технология, и способен внести существенный вклад в достижение целей энергетического перехода, отмечает член правления Wintershall Dea.

Виланд "подчеркивает потенциал "Северного потока - 2", оглядываясь на успешную реализацию другого проекта - "Северный поток", по которому за десять лет эксплуатации было поставлено в Европу более 430 млрд куб. м газа.

О проекте

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США оно задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода оператор проекта должен предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.