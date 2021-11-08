СМИ: рост цен на энергоносители в Германии достиг 20-летнего максимума

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Рост цен на электроэнергию, отопление и горючее в Германии достиг 20-летнего максимума. Об этом сообщила в понедельник онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox .

По сравнению с годом ранее цены на энергоносители для потребителей в ФРГ выросли на 35%. В годовом исчислении расходы на электроэнергию для среднего домохозяйства из трех человек составили €4 549, что означает повышение соответствующих затрат на €1 178. По данным экспертов Verivox, в большей степени рост цен затронет те домохозяйства, которые отапливаются мазутом. В годовом исчислении цены на мазут выросли на 144%, в то время как цены на газ повысились лишь на 28%.

Рост стоимости энергоносителей затронул и германских автолюбителей: за год стоимость дизельного топлива в Германии выросла на 47% за литр, цена бензина марки "супер" (аналог АИ-95) - на 34%.