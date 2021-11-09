В проект производства самолета "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре направят более 2 млрд руб.

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в проект по производству самолета "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре превысят 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале во вторник.

Ранее региональные власти сообщали, что в Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов "Байкал". Предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" путем создания новой площадки "Амур".

"Вместе с Минпромторгом, Минвостокразвития и КРДВ прорабатываем детали размещения сборочного производства самолета "Байкал" в Комсомольск-на-Амуре. <...> Проект рассматривается правительством Хабаровского края и как центр роботизации, инжиниринговый и учебный центры, кибердром. Планируются инвестиции более чем на 2 млрд рублей и создание 150 новых рабочих мест", - написал Дегтярев.

Новую площадку ТОР "Комсомольск" под названием "Амур" предложено создать вблизи цеха сборки самолетов SSJ-100, принадлежащего НПК "Иркут". Это позволит быстро решить все инфраструктурные и коммунальные вопросы, отметил Дегтярев.

Запуск серийного производства ЛМС-901 "Байкал" планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет "Байкал" заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета.