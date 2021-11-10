Минэнерго ожидает повторения рекордного для России уровня добычи нефти в 2023-2024 годах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает, что Россия в 2023-2024 годах может повторить рекордный для себя объем добычи нефти - 560 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ", которое опубликовано в среду.

"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача - обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи", - заметил он.

В 2019 году Россия установила рекорд по добыче нефти с показателем порядка 560,3 млн тонн.

Шульгинов добавил, что в дальнейшем имеет смысл стабилизировать уровни добычи нефти, так как пока рано говорить о закате нефтяной эры. "Имеет смысл стабилизировать. Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры", - подчеркнул он.