Шульгинов: Россия может и в 2050 году использовать уголь для генерации электроэнергии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия может и в 2050 году сохранить долю угля во внутреннем потреблении для генерации электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью газете " Коммерсантъ ", которое опубликовано в среду.

мир пробует отказаться от угля, но не может

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"По нашим прогнозам, к 2050 году в энергобалансе России определенный объем внутреннего потребления угля все равно остается. Повторюсь, в энергетике нельзя делать резких, непродуманных движений, эта отрасль не любит непонятных экспериментов, а резкий отказ от угля или любое другое резкое изменение энерготопливного баланса может привести к тяжелым последствиям", - сказал он.

Уголь сейчас является одним из самых грязных видов источников для выработки электроэнергии с точки зрения объема выбросов углекислого газа. При этом Россия приняла на себя обязательство снизить до нуля выбросы углеводорода в 2060 году.

"Мы должны принимать разумные и экономически взвешенные решения. Должны идти естественные процессы, которые приведут к снижению объемов потребления энергетического угля", - заметил Шульгинов.

Министр добавил, что в течение 2022 года будет проводиться анализ возможности повышения НДПИ на энергетический уголь - после того как с 2022 года налог повысят для коксующегося угля. "Но даже если будет повышение, оно будет небольшим", - пояснил он.

Шульгинов также заметил, что инициатива о введении минимального объема продаж угля на бирже на уровне 10% от объема реализации на внутреннем рынке может быть реализована уже в следующем году.