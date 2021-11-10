Unity купила студию спецэффектов Питера Джексона

Как сообщает агентство France Presse , новым владельцем студии стала американская компания по производству программного обеспечения Unity Software. Ее представители заявили, что с помощью Weta Digital они собираются "развивать будущее метавселенной" - создавать своего рода цифровую основу физического мира, доступную через интернет.

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Новозеландский режиссер Питер Джексон объявил в среду о продаже своей студии спецэффектов Weta Digital, одной из самых известных в киноиндустрии, за $1,6 млрд.

"Технология Weta Digital, которая использовалась при съемках таких блокбастеров, как трилогия "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001-2003) и "Аватар" (Avatar, 2009), должна позволить ее пользователям создавать свою собственную ультрареалистичную вселенную виртуального мира, которая расширит взаимодействие между людьми, освободив их от физических ограничений", - цитирует AFP слова президента Unity Softwarе Джона Риччиелло.

В рамках сделки Unity Software будет владеть технологическими и инженерными активами базирующейся в Веллингтоне компании Weta Digital, в то время как Питер Джексон останется основным владельцем независимой компании по производству киноэффектов под названием WetaFX.

Термин "метавселенная" ранее ввел в оборот основатель Facebook Марк Цукерберг. 28 октября он объявил, что основанная им компания меняет название на Meta (с греческого "за пределами"), так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.