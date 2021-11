Unity купила студию спецэффектов Питера Джексона

"Технология Weta Digital, которая использовалась при съемках таких блокбастеров, как трилогия "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001-2003) и "Аватар" (Avatar, 2009), должна позволить ее пользователям создавать свою собственную ультрареалистичную вселенную виртуального мира, которая расширит взаимодействие между людьми, освободив их от физических ограничений", - цитирует AFP слова президента Unity Softwarе Джона Риччиелло.

В рамках сделки Unity Software будет владеть технологическими и инженерными активами базирующейся в Веллингтоне компании Weta Digital, в то время как Питер Джексон останется основным владельцем независимой компании по производству киноэффектов под названием WetaFX.

Термин "метавселенная" ранее ввел в оборот основатель Facebook Марк Цукерберг. 28 октября он объявил, что основанная им компания меняет название на Meta (с греческого "за пределами"), так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности.