Отдельная встреча у Путина с Миллером по теме закачки газа в ПХГ не планируется

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в среду отдельную встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером по ситуации с закачкой газа в европейские хранилища. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин поговорить с Миллером по данному вопросу в рамках отдельной встречи или совещания с правительством, где в среду будет обсуждаться в том числе европейский энергокризис.