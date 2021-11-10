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Отдельная встреча у Путина с Миллером по теме закачки газа в ПХГ не планируется

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует в среду отдельную встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером по ситуации с закачкой газа в европейские хранилища. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин поговорить с Миллером по данному вопросу в рамках отдельной встречи или совещания с правительством, где в среду будет обсуждаться в том числе европейский энергокризис.

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