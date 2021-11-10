Эксперт: квоты на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины способствуют стабилизации цен

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Введение тарифной льготы на ввоз в РФ в 2022 году замороженной свинины и говядины способствует стабилизации цен на мясную продукцию. Такое мнение высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский.

"Это [введение квоты], безусловно, окажет влияние на стабилизацию цен, причем, скорее всего, это влияние будет сильнее на цены на говядину, поскольку квота в 200 тыс. тонн - это фактически тот объем импорта, который наблюдался в предыдущие годы. <...> Несмотря на то, что свинины в РФ потребляется более чем в три раза больше, чем говядины, квота в два раза меньше, поэтому влияние на цены [на свинину] будет меньше. Но любое снижение импортных пошлин - для внутренних цен это хорошо", - сказал Терновский.

Он добавил, что введение квоты не окажет видимого негативного влияния на российских производителей и может при этом "поддержать рынок". Терновский пояснил, что временный характер инициативы в совокупности с ростом мировых и внутренних цен на продовольствие способствуют тому, чтобы потери бизнеса не были существенными. После отмены квот отечественные производители смогут без существенных сложностей восстановить свою долю на рынке, резюмировал эксперт.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на ввоз в РФ в 2022 году замороженной свинины в размере до 100 тыс. тонн, замороженной говядины - до 200 тыс. тонн. В свою очередь Минэкономразвития России сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза.