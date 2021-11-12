"Роснефть" получила по итогам девяти месяцев 2021 года почти 700 млрд рублей прибыли

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" с начала 2021 года сумела в условиях неопределенности в мировой экономике нарастить добычу углеводородов и обогнать многих мировых мейджоров, при этом оставаясь в фарватере экологической повестки. В результате по итогам января - сентября 2021 года компания получила рекордные показатели чистой прибыли в 696 млрд рублей и EBITDA в 1,654 трлн рублей, говорится в сообщении "Роснефти".
Рост добычи
По итогам третьего квартала 2021 года добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) "Роснефти" составила 366,1 млн баррелей (49,3 млн тонн), увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8% год к году.
Добыча газа за третий квартал 2021 года составила 16,76 млрд куб. м, увеличившись на 4,3% квартал к кварталу и на 12% год к году. В целом добыча углеводородов за третий квартал составила 63,1 млн тонн н. э. (468,2 млн баррелей н. э.), увеличившись на 3,4% квартал к кварталу и на 3,9% год к году. Среднесуточная добыча углеводородов достигла 5,09 млн баррелей н. э. в сутки, что на 12,1% больше показателя в прошлом году.
В целом за девять месяцев добыча углеводородов достигла 1,349 трлн баррелей н. э. (181,9 млн тонн н. э.), в которых 142,6 млн тонн жидких углеводородов и 47,81 млрд куб. м. газа. Это дает среднесуточную добычу углеводородов на уровне 4,94 млн баррелей н. э. в сутки, что 2,4% выше, чем в 2020 году.
Позиция в отрасли
Между тем, мировые мейджоры, напротив, снижают показатели. Так, по данным агентства Platts, совокупный объем добычи нефти восьмерки крупнейших независимых компаний (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, TotalEnergues, Equinor, ConocoPhillips и Eni) по итогам третьего квартала составил 11,8 млн б/с, что на 11% ниже уровня допандемического 2019 года. При этом "Роснефть" обгоняет многих мейджоров не только в скорости роста добычи, но и по абсолютным показателям: за девять месяцев добыча PetroChina 1,2 трлн баррелей н. э., у ExxonMobil - 1 трлн баррелей н. э., у BP - 892 млн баррелей н. э.
При этом мейджоры, несмотря на дефицит предложения на рынке, под нажимом климатической повестки планируют сокращать добычу. К примеру, BP планирует к 2030 году сократить ее на 40%. "Роснефть" же ее наращивает. Компания с 2016 по 2020 годы запустила 13 новых крупных проектов в сфере разведки и добычи. Флагманский - "Восток ойл" в Красноярском крае. Добыча на нем может начаться в 2024 году и достигнуть до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.
Сейчас на проекте "Восток ойл" в полном объеме завершены проектно-изыскательские работы по объектам нефтяного терминала "Порт Бухта Север" (включая нефтепровод "Пайяха - Бухта Север" и объекты инфраструктуры), а также по системе транспорта нефти "Ванкор - Сузун". Идут проектные работы по ключевым объектам энергетики, автономное энергоснабжение которых будет обеспечено за счет строительства. Кроме того, в октябре закрыта сделка по продаже 5% уставного капитала ООО "Восток ойл" консорциуму во главе с Vitol S.A. Ранее 10% купила компания Trafigura и теперь у международных трейдеров уже 15% в проекте.
Кроме того, в ноябре "Роснефть" сообщила, что завершила серию роуд-шоу проекта "Восток ойл" для крупнейших иностранных поставщиков и подрядчиков, по итогам которых получила около 60 предложений о сотрудничестве.
Минимальный углеродный след
Одно из главных преимуществ "Восток ойл" - его углеродный след на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Это достигается как за счет высококачественной малосернистой нефти, исключающей потребность в отдельных установках на НПЗ, так и за счет того, что уже на этапе проектирования в проект заложены передовые технологии для охраны окружающей среды - от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. В результате проект может стать флагманом не только для "Роснефти", но и для всей мировой нефтяной отрасли, которая сейчас переживает кризис недоинвестирования из-за политических призывов к энергопереходу.
Сама "Роснефть" подходит к вопросу энергоперехода взвешенно, ища возможности и удовлетворить спрос, и снизить углеродный след отрасли. Так, "Роснефть" договорилась с Equinor, ExxonMobil и Агентством природных ресурсов и энергетики Японии (METI) о сотрудничестве в области управления выбросами. Стороны намерены вести совместную разработку и реализацию низкоуглеродных проектов, обмениваться опытом и технологическими решениями, в том числе в сфере улавливания и хранения СО2 (CCS), разработке современных видов топлива, низкоуглеродных технологий и прочее.
Такие шаги - часть плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года. Его реализация уже позволила "Роснефти" стать единственной российской нефтегазовой корпорацией, которая в сентябре получила статус компании - лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global Compact LEAD.
Кроме того, снижению углеродного следа будет способствовать и повышение доли газа в портфеле компании. По итогам третьего квартала она составила уже 21,8%. В следующем году она может достигнуть 25%, когда газовый проект "Роспан" выйдет на проектную мощность и начнется добыча на Харампурском месторождении (его готовность на конец сентября уже 76%).
Эффективность добычи
Растет и текущая эффективность добычи "Роснефти". Так, за девять месяцев 2021 года количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин у компании превысило 1,7 тыс. единиц, увеличившись на 39% год к году. Их доля в общем количестве введенных скважин составила 69%. А в целом количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 2,5 тыс. единиц, увеличившись на 40% год к году.
Традиционно сильный контроль над затратами позволяет "Роснефти" удерживать один из самых низких в отрасли уровней удельных расходов на добычу. По итогам сентября он сохранился на уровне $2,6 на баррель н. э. (190 рублей на баррель н. э.). Для сравнения, аналогичный показатель у британской BP - $6,96 на баррель н. э., у бразильской Petrobras - $6,6 на баррель н. э., у китайской PetroChina - $11,36 на баррель н. э.
Капитальные затраты
При этом вложения в новые проекты "Роснефть" продолжает увеличивать. Капитальные затраты компании за девять месяцев составили 689 млрд рублей ($9,3 млрд), что на 21,1% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Из них 157 млрд рублей капитальные затраты проекта "Восток ойл", которые год к году выросли в 3,5 раза.
Как отметил в сообщении "Роснефти" глава компании Игорь Сечин, компания наращивает инвестиции в реализацию новых проектов, так как несет ответственность перед потребителями производимых ею энергоресурсов.
"Несмотря на неопределенность в мировой экономике вследствие сложной эпидемиологической обстановки, уже сегодня наблюдается опережающий рост спроса на традиционные энергоресурсы. По мере дальнейшего выявления структурных расхождений между спросом и предложением на мировых энергетических рынках мы можем стать свидетелями нового суперцикла на рынках нефти и газа", - пояснил он.
Выручка и прибыль
Благодаря росту добычи, "Роснефть" сполна воспользовалась и благоприятной ценовой конъюнктурой. Выручка компании за девять месяцев выросла почти на 47%, до 6,224 трлн рублей (или 37,2% в долларах, до $85,9 млрд), что также обгоняет показатели таких мейджоров, как Shell (падение выручки на 0,9%), BP (рост на 0,6%), Petrobras (рост на 7%), PetroChina (рост на 5,8%).
А за счет низкого уровня операционных затрат чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2021 года достигла 696 млрд рублей, что стало рекордным показателем для этого отчетного периода, а также в 4,6 раза превышает чистую прибыль за весь 2020 год. При этом показатель EDITDA "Роснефти" в январе - сентябре вырос почти в два раза в годовом выражении и составил исторически рекордные для компании 1,654 трлн рублей. Маржа по EBITDA выросла за этот же период на 6,6 п. п. и достигла 26%.
В результате компания даже в условиях реализации крупных проектов сохраняет и низкую долговую нагрузку, и высокий уровень дивидендных выплат. Так, значение показателя чистый долг к EBITDA в долларовом выражении по итогам девяти месяцев уменьшилось почти в два раза, до минимальных за последние два года 1,3х.
Доход для инвесторов
Также компания уже выплатила рекордные промежуточные дивиденды за первую половину 2021 года в размере 191 млрд рублей (18,03 рубля на одну акцию). По оценке эксперта УК "Арикапитал" Сергея Суверова, дивидендная доходность компании по итогам 2021 года может превысить 10%, что выше среднерыночных показателей. По расчетам Sova Capital, суммарные дивиденды компании за 2021 год могут составить 47 рублей на акцию при рекордной чистой прибыли по итогам всего 2021 года на уровне около 1 трлн рублей.
"Учитывая текущую благоприятную макроэкономическую ситуацию, рост объемов добычи и реализации компании, а также высокий уровень операционной и инвестиционной эффективности, "Роснефть" в состоянии продемонстрировать дальнейшее увеличение показателей прибыли и денежного потока", - отметил Игорь Сечин.