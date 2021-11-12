"Роснефть" получила по итогам девяти месяцев 2021 года почти 700 млрд рублей прибыли

По итогам третьего квартала 2021 года добыча жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) "Роснефти" составила 366,1 млн баррелей (49,3 млн тонн), увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,8% год к году.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" с начала 2021 года сумела в условиях неопределенности в мировой экономике нарастить добычу углеводородов и обогнать многих мировых мейджоров, при этом оставаясь в фарватере экологической повестки. В результате по итогам января - сентября 2021 года компания получила рекордные показатели чистой прибыли в 696 млрд рублей и EBITDA в 1,654 трлн рублей, говорится в сообщении "Роснефти".

Добыча газа за третий квартал 2021 года составила 16,76 млрд куб. м, увеличившись на 4,3% квартал к кварталу и на 12% год к году. В целом добыча углеводородов за третий квартал составила 63,1 млн тонн н. э. (468,2 млн баррелей н. э.), увеличившись на 3,4% квартал к кварталу и на 3,9% год к году. Среднесуточная добыча углеводородов достигла 5,09 млн баррелей н. э. в сутки, что на 12,1% больше показателя в прошлом году.

В целом за девять месяцев добыча углеводородов достигла 1,349 трлн баррелей н. э. (181,9 млн тонн н. э.), в которых 142,6 млн тонн жидких углеводородов и 47,81 млрд куб. м. газа. Это дает среднесуточную добычу углеводородов на уровне 4,94 млн баррелей н. э. в сутки, что 2,4% выше, чем в 2020 году.

Позиция в отрасли

Между тем, мировые мейджоры, напротив, снижают показатели. Так, по данным агентства Platts, совокупный объем добычи нефти восьмерки крупнейших независимых компаний (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, TotalEnergues, Equinor, ConocoPhillips и Eni) по итогам третьего квартала составил 11,8 млн б/с, что на 11% ниже уровня допандемического 2019 года. При этом "Роснефть" обгоняет многих мейджоров не только в скорости роста добычи, но и по абсолютным показателям: за девять месяцев добыча PetroChina 1,2 трлн баррелей н. э., у ExxonMobil - 1 трлн баррелей н. э., у BP - 892 млн баррелей н. э.

При этом мейджоры, несмотря на дефицит предложения на рынке, под нажимом климатической повестки планируют сокращать добычу. К примеру, BP планирует к 2030 году сократить ее на 40%. "Роснефть" же ее наращивает. Компания с 2016 по 2020 годы запустила 13 новых крупных проектов в сфере разведки и добычи. Флагманский - "Восток ойл" в Красноярском крае. Добыча на нем может начаться в 2024 году и достигнуть до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.

Сейчас на проекте "Восток ойл" в полном объеме завершены проектно-изыскательские работы по объектам нефтяного терминала "Порт Бухта Север" (включая нефтепровод "Пайяха - Бухта Север" и объекты инфраструктуры), а также по системе транспорта нефти "Ванкор - Сузун". Идут проектные работы по ключевым объектам энергетики, автономное энергоснабжение которых будет обеспечено за счет строительства. Кроме того, в октябре закрыта сделка по продаже 5% уставного капитала ООО "Восток ойл" консорциуму во главе с Vitol S.A. Ранее 10% купила компания Trafigura и теперь у международных трейдеров уже 15% в проекте.

Кроме того, в ноябре "Роснефть" сообщила, что завершила серию роуд-шоу проекта "Восток ойл" для крупнейших иностранных поставщиков и подрядчиков, по итогам которых получила около 60 предложений о сотрудничестве.

Минимальный углеродный след

Одно из главных преимуществ "Восток ойл" - его углеродный след на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Это достигается как за счет высококачественной малосернистой нефти, исключающей потребность в отдельных установках на НПЗ, так и за счет того, что уже на этапе проектирования в проект заложены передовые технологии для охраны окружающей среды - от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. В результате проект может стать флагманом не только для "Роснефти", но и для всей мировой нефтяной отрасли, которая сейчас переживает кризис недоинвестирования из-за политических призывов к энергопереходу.

Сама "Роснефть" подходит к вопросу энергоперехода взвешенно, ища возможности и удовлетворить спрос, и снизить углеродный след отрасли. Так, "Роснефть" договорилась с Equinor, ExxonMobil и Агентством природных ресурсов и энергетики Японии (METI) о сотрудничестве в области управления выбросами. Стороны намерены вести совместную разработку и реализацию низкоуглеродных проектов, обмениваться опытом и технологическими решениями, в том числе в сфере улавливания и хранения СО2 (CCS), разработке современных видов топлива, низкоуглеродных технологий и прочее.

Такие шаги - часть плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года. Его реализация уже позволила "Роснефти" стать единственной российской нефтегазовой корпорацией, которая в сентябре получила статус компании - лидера в области устойчивого развития в рамках инициативы ООН Global Compact LEAD.

Кроме того, снижению углеродного следа будет способствовать и повышение доли газа в портфеле компании. По итогам третьего квартала она составила уже 21,8%. В следующем году она может достигнуть 25%, когда газовый проект "Роспан" выйдет на проектную мощность и начнется добыча на Харампурском месторождении (его готовность на конец сентября уже 76%).

Эффективность добычи

Растет и текущая эффективность добычи "Роснефти". Так, за девять месяцев 2021 года количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин у компании превысило 1,7 тыс. единиц, увеличившись на 39% год к году. Их доля в общем количестве введенных скважин составила 69%. А в целом количество вновь введенных в эксплуатацию скважин превысило 2,5 тыс. единиц, увеличившись на 40% год к году.