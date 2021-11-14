Эксперты: согласование правил Парижского соглашения привлечет инвестиции в экопроекты

Как сообщил старший вице-президент по вопросам глобальной политики и взаимодействию с госорганами некоммерческой организации Conversation International Джеймс Рот, прогресс по торговле углеродными единицами, достигнутый на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, "является ключевым шагом для удержания роста глобальной среднемировой температуры на отметке 1,5 градуса".

"После шести лет переговоров правила, позволяющие странам торговать друг с другом углеродными единицами, были согласованы, за исключением ряда операционных элементов. Это означает, что страны теперь обладают необходимыми инструментами для полномасштабных транспарентных климатических действий посредством углеродных рынков. Такой уровень уверенности вызовет рост инвестиций в климатические проекты, которые реализуются по всем направлениям, в том числе в рамках борьбы с обезлесением и других решений по восстановлению экосистем", - отметил американский эксперт.

По его мнению, после согласования "четких правил должны возникнуть углеродные рынки", торговля в рамках которых будет вознаграждать страны за их усилия по борьбе с изменением климата. Данную точку зрения также разделяет директор департамента международной климатической политики природозащитной организации Nature Conservancy Джон Вердик. "Государства получили право вместе сотрудничать по снижению и улавливанию выбросов посредством углеродных рынков", - сказал он.

В свою очередь вице-президент по вопросам глобального климата Фонда по защите окружающей среды Келли Киззиер заявила, что "правила статьи 6, пускай и не идеальные, позволяют странам избежать двойного [налогового углеродного] обложения и показывают путь по привлечению частного капитала из развивающихся государств". "Правила действия углеродного рынка помогут сфокусироваться странам на их усилиях по амбициозной имплементации планов по снижению выбросов", - подчеркнула эксперт.

В субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума, одним из ключевых положений которых стало принятие правил имплементации статьи 6 Парижского соглашения, принятого в 2015 году. Предыдущий форум - COP25 - проходил в Мадриде в 2019 году и закончился провалом именно потому, что стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение.