"За словами должны следовать дела". Мировые СМИ — о климатической конференции в Глазго

Иностранная пресса оценивает договоренности, достигнутые на конференции по климату COP26, и рассуждает о будущем международной борьбы с глобальным потеплением. Мы приводим самые примечательные мнения зарубежных журналистов. США The New York Times: "Мировые лидеры собрались на критически важный саммит, достигнув договоренности о прекращении вырубки лесов и сокращении выбросов метана, тем самым активизировав усилия на фоне подготовки к двухнедельным переговорам о том, как избежать катастрофического потепления на планете.

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Президент Байден пообещал, что США будут партнером находящихся в уязвимом положении стран, которые противостоят изменению климата, в то же время выразив уверенность, что его климатическая программа получит поддержку в Конгрессе. Байден заявил журналистам, что конференция восстановила лидерство США в борьбе, по его собственному выражению, с угрозой существованию человечества... Он также упрекнул председателя КНР Си Цзиньпина, чья страна является лидером по выбросу парниковых газов, и президента Владимира Путина в том, что они не присутствовали на саммите. Наиболее важными стали договоренности о сокращении выбросов метана и защите мировых лесов — в сферах, в которых, как заявил Байден, США были готовы к активным действиям... Некоторые экологические организации раскритиковали договоренность о прекращении вырубки лесов, отметив, что аналогичные усилия не увенчались успехом в прошлом... Самая сложная работа на конференции начнется после отъезда лидеров. В течение следующих полутора недель дипломатам придется выработать правила в отношении международных углеродных рынков и выяснить, как реализовать до сих пор не выполненное обещание, взятое более 10 лет назад, о выделении к 2020 году ежегодно $100 млрд бедным странам на переход от ископаемого топлива. Politico: "Президент Джо Байден и его европейские союзники сейчас работают над планом Б, чтобы обеспечить реализацию своих целей в сфере климата. Администрация Байдена и правительства европейских стран в течение многих месяцев выверяли свою климатическую стратегию, чтобы добиться от Китая, являющегося крупнейшим источником парниковых газов, действий в соответствии с их планами, направленными на то, чтобы свести к нулю выбросы вредных веществ, способствующих потеплению на планете. Но данный подход по большей части потерпел крах. Китай на саммите G20 в Риме отверг попытки оказать на него давление, и китайская делегация в Шотландии не продемонстрировала значимых подвижек по климату. Председатель КНР Си Цзиньпин даже не потрудился приехать на конференцию в Глазго. Байден отчитал Китай и Россию на пресс-конференции в конце встречи Группы двадцати, заявив, что эти страны, "по сути, никак себя не проявили в том, что касается обязательств по противодействию изменению климата"... В свете того, что Китай отказывается от активного взаимодействия, США, ЕС и Великобритания переключились на Индонезию, Индию, ЮАР, Мексику и Бразилию, чтобы одержать возможные победы в сфере климата. Они надеются достичь цели, которая заключается в том, чтобы не допустить повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем". Time: "Как и предыдущие конференции, COP26 вряд ли приведет к принятию строгих обязательств в масштабах, необходимых для предотвращения потепления на 1,5 градуса по Цельсию. Но она поможет ускорить движение в правильном направлении. Заявления об отказе от угля станут сигналом для инвесторов, что пришло время отказываться от ископаемых видов топлива. Обязательства по прекращению вырубки лесов создадут давление на компании, занимающиеся незаконной лесозаготовкой. Даже просто подтверждение цели не допустить потепления на 1,5 градуса по Цельсию будет знаком, что власти намерены серьезно заниматься выполнением своих обязательств. Ничего из этого гарантировать нельзя, но открывающиеся возможности не позволяют игнорировать климатические конференции никому, кто беспокоится об изменении климата". CNN: "Причиной отсутствия Си Цзиньпина и Путина на саммитах стала продолжающаяся пандемия. В России растет число случаев заражения, а Си Цзиньпин не покидал Китай на протяжении 21 месяца, пока вирус распространялся по миру. Посещение саммита вынудило бы Си Цзиньпина соблюдать карантинные требования в его стране, что затруднило бы посещение им приближающегося пленума партии. Представители Белого дома считают, что отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммитах в действительности не стало упущенной возможностью. Наоборот, они полагают, что их отсутствие позволило лидерам США и Евросоюза выстроить повестку и вести дискуссию на важные для них темы, такие как климат и борьба с мировой пандемией. Тем не менее почти по всем важным темам, обсуждающимся на этой неделе, — климату, коронавирусу, энергетическому кризису, задержкам в поставках, ядерным амбициям Ирана — западные страны, чтобы достичь прогресса, должны работать вместе с Россией и Китаем. И Байден, который заявлял, что предпочитает личное присутствие на саммитах, лишен важной возможности применить фирменные дипломатические навыки в решении сложнейших мировых головоломок". Мексика La Jornada: "Сохранение лесов и возмещение нанесенного им ущерба входят в число самых неотложных задач, для того чтобы снизить температуру на планете. Поэтому первой громкой новостью климатического саммита в Глазго (COP26) стало соглашение 100 стран о восстановлении лесов в мировом масштабе… Теперь начнется самое сложное, потому что после подписания документа правительствам придется договариваться для сбора порядка $20 млрд развивающимся странам... Более 30 инвесторов из частного сектора предоставят как минимум $7 млрд, а правительства самых богатых стран — 12 млрд, но речь идет о значительном временном промежутке: с 2022 по 2025 год... Оптимизм заканчивается, когда движения в защиту окружающей среды предупреждают о неминуемом провале плана, если ресурсы на его воплощение в жизнь не будут предоставлены как можно скорее". Великобритания The Daily Telegraph: "Китай, который больше всех в мире загрязняет окружающую среду, призвал к менее амбициозным целям в области борьбы с изменением климата, допустив ограничение потепления на планете на уровне не больше 2 градусов. Это противоречит целям климатического саммита COP26. Специальный представитель правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа сказал, что ориентир должен быть установлен на уровне 2 градусов, и предположил, что достижение цели в 1,5 градуса будет слишком трудным для многих стран".

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The Guardian: "Подлинная проблема заключается не столько в том, что делегация Китая приехала в Глазго без новых обязательств, сколько в том, что она предпочитает односторонние заявления многосторонним форматам. Делая все это на собственных условиях, она усложняет задачу достижения столь необходимого глобального прогресса. На COP26 Китай мог бы представить себя как мирового лидера. Вместо этого Индия, страна, занимающая третье место в мире по выбросу двуокиси углерода, срывает аплодисменты, когда ее премьер-министр Нарендра Моди объявляет о целях добиться углеродной нейтральности к 2070 году и заявляет о значительных краткосрочных обязательствах… Более 40 стран заявили, что примут общие стандарты и скоординируют инвестиции, для того чтобы ускорить производство и наступление переломного момента, при котором зеленые технологии станут более дешевыми и доступными, чем альтернативы на углеродной основе. К этому моменту зеленый переход и сокращение выбросов начнут быстро стремиться по направлению к углеродно-нейтральной экономике. Среди тех стран, которые подписались под прорывной программой действий, — Великобритания, США, Китай, Индия, ЕС и Австралия. Первые пять прорывов — это чистая электроэнергия, электрические автомобили, зеленый металл, водород и устойчивое земледелие". Evening Standard: "Правительство Великобритании заявило, что достижение первых пяти прорывных целей может создать 20 млн рабочих мест в мире и принести дополнительно экономикам развивающихся и развитых стран более $16 трлн. Официальные лица объявили, что "прорывы Глазго" будут вносить основной вклад в глобальные усилия по сокращению выбросов к 2030 году, что необходимо для ограничения повышения температуры на уровне 1,5 градуса и поддержания цели британского председательства (в COP26) по отказу от угля и ускорению перехода на электрические автомобили". Германия Die Glocke: "Амбициозные климатические цели Германии — отключение атомных электростанций, отказ от угля, развитие электромобилей — не подойдут каждой стране в мире. Иногда не хватает денег, иногда — воли. В то время как сокращение выбросов парниковых газов в Германии стало темой номер один, в автократических государствах популисты и лоббисты работают вместе, чтобы заблокировать изменения к лучшему. Пока уголь, нефть и газ более прибыльны, чем ветряные турбины и солнечные батареи, эти страны не будут участвовать в серьезной борьбе с повышением температуры. Достижение климатической нейтральности примерно к середине века звучит нереалистично. И если уж наводнения и пожары не заставляют человечество переосмыслить подход, то не получится это сделать и при помощи бесконечных дебатов на пленарном заседании в Глазго". Deutschlandfunk: "На юге Африки огромные регионы находятся в плачевном состоянии, на Мадагаскаре свирепствует голод, потому что там уже много лет не было дождей. В Бангладеш из-за повышения уровня моря ранее плодородные участки земли на побережье стали слишком солеными — люди вынуждены переезжать вглубь страны, в трущобы Дакки и других крупных городов… Европа ближе к целевому показателю в 1,5 градуса, чем большинство других регионов мира. Но даже у нас за словами должны следовать дела. В других промышленно развитых странах дела обстоят еще хуже. Конференция в Глазго не станет поворотным моментом, о котором объявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент США Джо Байден и другие. Есть ряд хороших инициатив, например, по сокращению выбросов метана и защите лесов. Но это не поворотный момент, мир все еще далек от достижения климатических целей". Франция Le Parisien: "Договоренность о защите лесов: прекрасное обещание, но когда оно будет реализовано? 100 подписавших стран, 10 млрд из публичных фондов… Но если это первое конкретное объявление COP26 несет позитивный сигнал для окружающей среды, то оно вновь ставит цели, которые не были реализованы прежде, не говоря о том, как их достигнуть. Благодаря этой лесной сделке легкие планеты должны восстановить свою способность поглощать CO2, заметно уменьшившуюся в результате активности человечества и климатического кризиса. Все это так, хотя и не является обязательным, так как COP26 не может подменять национальное право какого-либо из государств. Таким образом, даже если согласие по поводу вырубки лесов, достигнутое на COP26, мобилизует большее число стран и средств, чем в 2014 году, оно не выглядит убедительным". Италия La Repubblica: "Более 100 стран, включая Китай и особенно Бразилию под руководством [президента Жаира] Болсонару, обязались остановить глобальное сокращение леса к 2030 году... Еще 28 стран обязались исключить вырубку лесов при производстве таких продуктов, как пальмовое масло и соя. Мир таким образом, конечно, не спасти, но это первый обнадеживающий шаг к важному экологическому сотрудничеству". La Stampa: "Организаторы климатической конференции ООН, похоже, намерены привести аргументы в ответ на обвинения Греты Тунберг в "бла-бла-бла". По итогам первых двух дней работы появилось весьма надежное обязательство: около 100 стран по инициативе США и Европейского союза подписали протокол о сокращении выбросов метана в течение 10 лет". Швейцария Le Temps: "Сокращение вырубки лесов и выбросов метана — это два метода, четко определенные для ограничения потепления климата в относительно простой и недорогой манере. Британская ассоциация Energy Transitions Commission считает, что эти два обещания, если они будут выполнены, могут снизить эмиссии парниковых газов на 7 Гт в эквиваленте СО2 в сравнении с нынешними общими выбросами примерно в 45 Гт. Это не требует ни новых изобретений, ни гигантского финансирования. Однако, как это всегда бывает во время конференций COP, нужно отделить декларации о намерениях от подлинных конкретных действий". Испания El Pais: "Каждый политический лидер, который посетил климатическую конференцию в Глазго, а также те, кто там не присутствовал, поставят на карту часть своей репутации в следующие две недели. Но есть двое, которым больше других необходимо, чтобы COP26 прошел успешно: Джо Байден и Борис Джонсон. Первый хотел бы продемонстрировать, что Соединенные Штаты снова стали серьезным игроком в борьбе с изменением климата. А британский премьер-министр хотел бы показать, что Великобритания в эпоху после Brexit имеет вес на международной арене". Япония NHK: "На COP26 развивающиеся страны, такие как Индия и Вьетнам, обнародовали обязательства по достижению углеродной нейтральности. Развитые страны выразили намерение оказать им финансовую поддержку. Таким образом, международные климатические переговоры перешли в активную фазу, однако важным остается вопрос о том, смогут ли представители государств согласовать разрабатываемые меры до 12 ноября, когда ожидается публикация итоговых документов конференции". Nikkei shimbun: "Конференция продемонстрировала сложную картину международного взаимодействия. Из-за расширения глобальных сетей поставок развитые страны начали зависеть от развивающихся, которые производят для них товары, одновременно с этим вырабатывая парниковые газы. При этом среди развивающихся государств есть Китай и Индия, которые с осторожностью относятся к обязательствам по сокращению эмиссии, а также небольшие страны, часть территории которых может в будущем уйти под воду из-за изменения климата. По этой причине последующие переговоры вряд ли будут простыми для их участников". Китай China Daily: "24 года прошло с момента подписания Киотского протокола — первого крупного глобального соглашения, целью которого стало сокращение выбросов парниковых газов. С тех пор в мире состоялись сотни конференций по климату, однако вредные выбросы в атмосферу продолжали расти. Реальная проблема существующего подхода к климатической политике состоит в том, что до тех пор, пока сокращение выбросов будет дорогостоящим процессом, лидеры государств будут много говорить, однако мало что смогут сделать. Вместо того чтобы давать громкие обещания, от которых в будущем придется отказаться, как только граждане начнут выступать против растущих счетов за электроэнергию, руководители государств и правительств должны вкладывать больше средств в "зеленые" исследования и разработки". Гонконг South China Morning Post: "Складывается впечатление, что на конференции СОР26 в Глазго, где лидеры почти 200 стран представляют свои планы борьбы с изменением климата, преобладает пессимизм по поводу достижения ощутимых результатов. Основные вопросы, которые обсуждаются Глазго, связаны с коммерческими и геополитическими интересами. Главные факторы, которые способствовали изменению климата и глобальному потеплению, а именно рост населения и потребления энергии на душу населения, не привлекали серьезного внимания на предыдущих заседаниях сторон конвенции ООН, и вряд ли это будет сделано в Глазго". Индия Business Standard: "На климатическом саммите COP26 премьер-министр Нарендра Моди объявил целью Индии достижение нулевого уровня выбросов к 2070 году. Этот целевой показатель означает дату, когда страна будет выделять диоксид углерода или другие парниковые газы в таком количестве, которое может быть поглощено лесами, сельскохозяйственными культурами, почвой и такими развивающимися технологиями, как технология улавливания углерода. Богатые государства — США, Великобритания, Япония, а также Европейский союз — собираются достичь этой цели к 2050 году, в то время как Китай, Саудовская Аравия и Россия планируют добиться этого к 2060 году". Economic Times: "Нарендра Моди призвал создать климатический фонд в размере $1 трлн, финансируемый богатыми странами, чтобы помочь бедным государствам смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к этому явлению. По сути, он также призвал к изменению образа жизни, чтобы ограничить потребление, снизить потребность в ресурсах, включая энергию". Австралия The Australian: "Надежды на то, что саммит в Глазго приведет к новому уровню сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, оказались несбыточными. Не сумев продемонстрировать единство на встрече G20 в Риме, лидеры государств мало что сделали для того, чтобы поднять в Глазго планку сотрудничества, и мир едва ли находится на пути к переменам". ОАЭ Al-Ittihad: "Саммит по климату в Глазго — это возможность, которую нельзя упускать... Все страны поднимают этот лозунг, и все они в той или иной степени обвиняются в том, что сами, по сути, способствуют глобальному потеплению и ожидаемым стихийным бедствиям. Предупреждения, которые ООН делала более 30 лет назад, больше не являются простым ожиданием возможной будущей опасности, а стали реальностью.