Блокбастер "Вечные" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Экранизация комиксов Marvel "Вечные" (Eternals) стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 218,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 11 по 14 ноября.

Лента американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао рассказывает о расе сверхлюдей, которая пытается защитить человечество от своих врагов - девиантов. В блокбастере снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон. В российский прокат фильм вышел 8 ноября.

На второй строчке рейтинга оказался мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина. Картина вышла в российский прокат 28 октября и собрала за выходные 29,6 млн рублей. В мультфильме рассказывается история о Белом призраке, который нагрянул в Дивноземское княжество. Ему под силу уничтожить весь мир, остановить чудовище может только один герой - молодой, красивый и сильный Кощей.

Третье место занял мультфильм "Неисправимый Рон", собравший за выходные 23,3 млн рублей. Режиссерами картины выступили Алессандро Карлони, Жан-Филипп Вине. Это история о мальчике Барни, который получил на день рождения долгожданного робота Рона. Он должен был стать таким же, как и у всех других школьников, помогать своему хозяину делать публикации в соцсетях и поддерживать связь с одноклассниками. Но Рон оказался бракованным, и Барни решил самостоятельно научить его всему, что знает сам. В российский прокат мультфильм вышел 21 октября.