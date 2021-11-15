Акции НЛМК снизились почти на 3% после новостей о ЧП на комбинате в Липецке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 2,53% - до 215,4 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Акции НЛМК дешевеют на фоне сообщений о том, что на Новолипецком металлургическом комбинате, главном производственном активе группы НЛМК, произошло ЧП. По данном компании, речь идет о хлопке с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Источник в экстренных службах назвал произошедшее взрывом. В НЛМК и Единой дежурной диспетчерской службе Липецка сообщили об одном пострадавшем.

К 10:18 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 220,5 руб. за бумагу (-0,22%).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейший в России производителей стальной продукции. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали НЛМК превышают 18 млн тонн в год, при этом 14 млн тонн из них приходятся на Новолипецкий металлургический комбинат.