"Белавиа" не примет афганцев, иракцев, йеменцев, сирийцев на рейсы в Минск из Дубая

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" по решению властей ОАЭ не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии на рейсы в Минск из Дубая. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в понедельник на ее сайте .

"В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут принимать на рейсы, следующие из Дубая в Беларусь", - отмечается в сообщении. В заявлении отмечается, что в связи с этим "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая.

В "Белавиа" подчеркнули, что на протяжении многих лет она не выполняла регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда "не способствовала перевозке нелегальных мигрантов в Республику Беларусь". "В связи с повышенным вниманием к данной теме со стороны некоторых СМИ авиакомпания усилила контроль за безукоризненным исполнением визовых требований Республики Беларусь и иностранных государств на всех своих рейсах", - указали в пресс-службе перевозчика.

В "Белавиа" 12 ноября сообщали, что прекращают перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Белоруссию.