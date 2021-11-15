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Глава "Автодора": трасса М-12 от Москвы до Казани точно будет открыта в 2024 году

Вячеслав Петушенко отметил, что уверенность в этом придают темпы работы и поддержка финансирования

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Трасса М-12 Москва - Казань точно будет построена и запущена в 2024 году, сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы работаем практически на каждом километре. На 75 искусственных сооружениях вышли и работаем, там три очень больших сооружения [мостовых перехода] - через Волгу, через Оку, через Суру. И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования, позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем", - отметил Петушенко.

Глава госкомпании также отметил проблемы с достаточностью трудовых ресурсов. По его словам, необходимо принять еще до 20 тыс. работников.

О проекте

Проект трассы М-12 предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

В апреле Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы должно быть закончено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до 7 часов. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПетушенко, Вячеслав Петрович
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