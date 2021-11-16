Минздрав изучит причины низкого освоения средств на привлечение врачей в медорганизации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минздрав России проанализирует причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, сообщается в совместном комментарии ведомства с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав проработает предложения Счетной палаты по изменению методики распределения межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС бюджетам территориальных ФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала в части определения прогнозного значения годового прироста медработников, а также возможности уменьшения объема перечисляемых средств при наличии неиспользованных остатков.

Ранее Счетная палата выявила низкий уровень использования средств НСЗ для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медперсонала в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В 2019 году этот показатель составил 25%, в 2020 - 15,3%.

Также в ведомстве сообщали, что по результатам проверок использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса (НСЗ), проведенных ТФОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям были выставлены требования о возврате средств в бюджет ТФОМС, использованных не по целевому назначению, на сумму более 26 млн рублей.