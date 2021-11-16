Bloomberg: иск экологов ФРГ по "Северному потоку - 2" вряд ли имеет шансы на успех

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Иск экологов из германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" вряд ли имеет шансы на успех. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на судью.

Устное разбирательство по иску DUH проходит во вторник в Высшем административном суде в городе Грайфсвальд. Экологи обратились туда после того, как Горное управление города Штральзунд отклонило их запрос на пересмотр решения о разрешении строительства "Северного потока - 2". DUH указала на якобы новые сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Само разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода было выдано еще в 2018 году.