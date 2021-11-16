Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским министром ситуацию вокруг Nord Stream 2

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко поддержку ЕС в энергетической сфере и ситуацию вокруг приостановки сертификации в Германии оператора газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG. Об этом Симсон написала во вторник в Twitter .

"Провела важную встречу с министром энергетики Украины Германом Галущенко. Ясно, что ЕС продолжит поддерживать Украину по вопросам энергобезопасности в рамках нашего энергетического партнерства и за его пределами. Также обсуждала последние события, связанные с сертификацией Nord Stream 2 и вопросы нашего сотрудничества", - написала она, не сообщив других деталей.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи сообщил на брифинге в Брюсселе, что ЕК приняла к сведению приостановку сертификации оператора трубопровода "Северный поток - 2" регулятором ФРГ, но не комментирует последствия этого решения для рынка и цен на газ в Европе, которые уже подскочили на 6%. Он подчеркнул, что это "часть продолжающегося процесса национальной процедуры сертификации" в ФРГ.

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о том, что временно приостанавливает процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Отмечается, что сертификация оператора может рассматриваться лишь в случае, если компания имеет правовую форму в соответствии с германским правом. Иными словами, регулятор требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся германского сегмента газопровода, в собственность немецкой "дочки". До тех пор процесс сертификации будет приостановлен.

Регулятор отметил, что решение будет принято "в рамках оставшегося срока от предусмотренных законом четырех месяцев". Крайним сроком ранее называлось 8 января 2022 года. После этого немецкий регулятор должен передать проект своего заключения на утверждение в Еврокомиссию.