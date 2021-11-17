Регионы получили 196 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Регионы получили более 196 млрд рублей на подготовку к прохождению отопительного сезона 2021-2022 года. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания правительства в среду.

"В целом "вхождение" субъектов в зиму прошло опережающими темпами относительно прошлых лет. Всего на подготовку к прохождению текущего отопительного сезона было из консолидированных источников направлено более 196 млрд рублей. Эти средства направлены на создание необходимого запаса топлива, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования и создание запасов материалов", - сказал Файзуллин.

Министр напомнил, что отопительный сезон начался во всех регионах страны, готовность к осенне-зимнему периоду объектов достигает 99,9%, завершаются работы по сетям водоснабжения и водоотведения в Республике Карелия, Архангельской области, Республике Крым, Кировской области, Республике Тыва, Приморском крае и Чукотском автономном округе. Жилищный фонд по всей стране полностью подготовлен к отопительному периоду. Запасы топлива в регионах сформированы с превышением норматива: по углю - 103% и по жидкому топливу - 117%.

Кроме того, паспорта готовности к отопительному сезону получили 85% подлежащих оценке муниципальных образований, добавил Файзуллин. На особом контроле Минстроя РФ находятся Краснодарский край, Воронежская, Мурманская области, Еврейская автономная область и Приморский край. Это регионы, в которых ранее были зафиксированы проблемы с началом отопительного периода.