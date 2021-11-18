Госдума рассмотрит основные направления единой денежно-кредитной политики до 2024 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022-2024 годы. С докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина. В совместном заключении трех профильных комитетов Госдумы - комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ, разработанный ЦБ.

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В документе приведен анализ реализации мер ДКП в конце 2020 года и в течение 2021 года. "Представленный анализ не позволяет сделать однозначные выводы об эффективности ДКП в этом периоде с точки зрения ее влияния на макроэкономические показатели. В связи с этим, Комитеты рекомендуют представить в документе детальный анализ влияния мягкой ДКП на экономику России, анализ влияния регуляторных послаблений для банковского сектора на устойчивость финансового сектора, а также представить детальные обоснования и анализ последствий сворачивания на макроэкономические показатели", - говорится в заключении комитетов.

Комитеты одобрили политику ЦБ по поддержанию ценовой стабильности и обеспечению устойчивости рубля, в то же время комитеты считают, что наблюдаемое инфляционное давление в экономике России вызвано в значительной степени внешними факторами (ростом цен на товарных рынках, нарушением глобальных производственных и логистических цепочек, иных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции). "В документе целесообразно привести развернутый анализ влияния повышения ключевой ставки выше ее нейтрального уровня на уровень инфляции в том случае, когда рост цен вызван не только превышением спроса над предложением, но и ростом издержек бизнеса", - отмечается в тексте заключения.

При этом депутаты трех комитетов указывают на сохраняющиеся расхождения между прогнозами Банка России и Правительства РФ, которые, по меньшей мере, "должны быть проанализированы и обоснованы".

"При характеристике взаимосвязей ДКП с другими видами государственной политики остались без оценки связь с валютной политикой, вопросы функционирования валютного рынка как структурного элемента финансового сектора, политика валютного курса, вопросы валютного регулирования и валютного контроля", - считают в комитетах.

В нижней палате парламента поддерживают усилия ЦБ по внедрению цифрового рубля в качестве стимула для инноваций и поддержания развития цифровой экономики, однако при этом высказывают опасения из-за потенциальных рисков. "Введение новой формы денег повышает конкуренцию среди финансовых организаций, что может привести к снижению прибыли в банковском секторе и дальнейшему росту доли государства. Кроме того, внедрение цифрового рубля несет новые риски, например, в сфере информационной безопасности. Комитеты рекомендуют представить в документе подробную оценку рисков внедрения цифрового рубля как для макроэкономической стабильности, так и для устойчивости банковского сектора", - указывается в заключении.