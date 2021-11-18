Власти Новосибирской области организуют информационные туры в Дагестан

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области прорабатывают организацию информационных туров в республику Дагестан для представителей туристического сообщества. Это позволит области, которая в 2020 году вошла в число 20 наиболее привлекательных для путешествий регионов России, эффективнее развивать внутренний и въездной туризм, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Ведется работа по организации совместных кросс-маркетинговых информационных туров для демонстрации представителям Республики Дагестан туристических возможностей Новосибирской области в зимний период и Республики Дагестан летом для представителей новосибирских туроператоров. <...> Опыт проведенных ранее информационных туров показывает, что информационные туры - это эффективный инструмент продвижения внутреннего и въездного туризма в регионе. В результате таких презентационных мероприятий туристический бизнес включает в действующие маршруты новые туристические объекты, создает новые туристические продукты, а в уже популярные точки притяжения увеличивается туристический поток", - рассказал министр, не уточнив даты запуска.

Решетников добавил, что, как правило, в программы информационных туров включается осмотр главных туристических объектов. По его словам, в Новосибирской области это театр оперы и балета (НОВАТ), самый большой подобный театр в России, а также самый большой крытый в РФ аквапарк, музейный комплекс ретротехники "Галерея времени", один из крупнейших в РФ зоопарков имени Р. А. Шило и другие объекты. "Также включаются обзорные экскурсии по Новосибирску и Академгородку с посещением Академпарка, Новосибирского государственного университета и выставочного центра СО РАН. Кроме того, в программе предусматриваются презентации лучших отелей и основных туристических операторов по Новосибирской области. Обычно в информационных турах принимают участие от 20 до 30 представителей туристических компаний", - пояснил министр.

Он заметил, что формат информационных туров постоянно расширяется. В этом году в Новосибирской области этот формат был адаптирован не только для представителей турбизнеса, но и для профессионалов сферы здравоохранения для демонстрации возможностей рекреационно-оздоровительной инфраструктуры региона.

Ранее Новосибирская область подала обращение в Росавиацию для увеличения числа рейсов из Новосибирска в Махачкалу до двух в неделю ввиду недостаточности существующего авиасообщения для коротких деловых и туристических поездок.

О туристическом потенциале регионов

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. В рамках программы планируется изучить потребности людей, посещающих регион, с помощью проведения исследований, а также сформировать систему туристических кластеров. Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 до 1,5 тыс. человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году ее посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., а в 2019 году - 850 тыс. Ожидается, что по итогам 2021 года в республику приедут более 1 млн туристов.