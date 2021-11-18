В Бундестаге считают спорным требование ЕС к России об увеличении поставок газа

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Требования Евросоюза к РФ об увеличении поставок газа являются спорными, считает депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

"Я считаю спорной позицию, когда сейчас требуют от России увеличения поставок. Германия и Европа не упускают возможности бросить камень в адрес России и при этом ожидают, что Россия пойдет навстречу в этом вопросе, чтобы как можно быстрее решить <...> проблемы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко отрезать Европу от поставок газа реалистичны, чтобы их нивелировать, нужно запустить "Северный поток - 2", заявил Эрнст.

"Все, что говорит Лукашенко, я воспринимаю реалистичным, в том числе и по этой причине нам нужен "Северный поток - 2". В таком случае у Лукашенко будет крайне мало возможностей для шантажа с использованием трубопровода "Ямал", который проходит через Белоруссию. Мы сможет отплатить той же монетой, сказать, что нам не нужен газ из этого трубопровода", - сказал он.

При этом вопрос энергоснабжения должен находиться за рамками политического поля, отметил депутат. "Конечно, угрозы со стороны Белоруссии - это проблема, и именно поэтому "Северный поток - 2" необходимо запустить как можно быстрее", - подчеркнул Эрнст.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа".

