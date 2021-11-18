Объем недополученных средств в Свердловской области из-за льгот бизнесу удвоится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Объем средств, которые недополучит бюджет Свердловской области из-за предоставления налоговых льгот, в том числе предприятиям региона, в 2022 году составит ориентировочно 17,8 млрд рублей. За пять лет этот показатель увеличится более чем в два раза, сообщил в четверг на заседании комиссии заксобрания региона министр финансов области Александр Старков.

Как ранее сообщал ТАСС руководитель ГК "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин, инвестиционный налоговый вычет - льгота, которая позволяет уменьшить налог на прибыль, - применяется в Свердловской области узким кругом компаний во многом из-за того, что власти региона опасаются сильного сокращения бюджета.

"Хотелось бы обратить ваше внимание на проблему снижения поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области в связи с предоставлением налоговых льгот и преференций областным законодательством. Так, в результате законотворческой деятельности Свердловской области налоговые поступления в областной и местные бюджеты ежегодно снижаются", - сказал министр.

Старков добавил, что в 2017 году недопоступление в бюджет составило 8,8 млрд рублей, в 2022 году показатель прогнозируется на уровне 17,8 млрд рублей. Основную долю преференций составляют льготы субъектам малого и среднего бизнеса, в 2020 году их объем был равен 9,6 млрд рублей, в 2022 году прогнозируется на уровне 11,2 млрд рублей. Министр попросил депутатов заксобрания рассмотреть вопрос роли налоговых расходов в достижении контрольных показателей развития Свердловской области на заседании рабочей группы.