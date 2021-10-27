Бизнес предложил продлить инвестиционный налоговый вычет на период после 2027 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил продлить использование инвестиционного налогового вычета на период после 2027 года. Об этом говорится в письме за подписью президента РСПП Александра Шохина на имя председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрея Макарова (есть в распоряжении ТАСС).

"В качестве одной из мер повышения инвестиционной активности заявлено стимулирование применения инвестиционного налогового вычета. Одним из главных стимулов к применению вычета могло бы стать его продление на период после 2027 года", - говорится в письме.

РСПП отмечает, что в настоящее время к этому инструменту у многих инвесторов теряется интерес в первую очередь из-за коротких сроков его применения.

Инвестиционный налоговый вычет - это льгота, которая позволяет уменьшить налог на прибыль предприятия, а освободившиеся средства инвестировать в создание нового производства или модернизацию существующего.