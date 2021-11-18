БЕЛГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург откроет в Белграде информационный центр в 2022 году. Об этом заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы, действительно, планируем открыть наш информационный центр в Белграде в следующем году. Надеемся, что центр будет наполнен проектами, в первую очередь, экономическими", - заявил Беглов.

Александр Беглов находится в Белграде с трехдневным визитом. Ранее он провел встречи с мэром Белграда Зораном Радойчичем, а также Патриархом Сербским Порфирием. Планируется, что в рамках поездки он также встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Мэр Белграда Зоран Радойичич поблагодарил Беглова за совместную работу, отметив, что в ходе переговоров стороны договорились о программе обмена для школьников, культурном обмене, обсудили инфраструктурные вопросы, в том числе, переработку сточных вод. Также обсуждалось экономическое сотрудничество, достигнута договоренность о создании рабочих групп по выполнению достигнутых соглашений.

В четверг губернатор Санкт-Петербурга принял участие в церемонии открытия бюста Александра Невского. Бронзовый бюст установлен на массивном постаменте, на котором золотыми буквами выбито: "Не в силе Бог, а в правде". Памятник 22 сентября отправили в Белград из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Копия бюста установлена на территории Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре.