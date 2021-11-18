Marathon Group не планирует увеличивать свою долю в "Магните" до контрольной

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Marathon Group не планирует наращивать свою долю в "Магните" до контрольной. Об этом заявил президент Marathon Group Александр Винокуров.

"Наша инвестиция в "Магнит" является долгосрочной. Мы не планируем увеличивать свою долю в капитале "Магнита" до контрольной и заинтересованы в том, чтобы в рамках уже устоявшихся в компании высоких стандартов корпоративного управления большинство мест в совете директоров осталось за независимыми членами", - сказал Винокуров, слова которого приводятся в сообщении компании.

В четверг стало известно, что группа ВТБ планирует выйти из капитала "Магнита", продав около 17,28% акций ретейлера, часть из них (до 4,4%) - в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций компании будут проданы Marathon Group.

ВТБ и "Магнит"

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.