В РЖД прокомментировали закрытие Польшей погранперехода "Кузница"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Закрытие Польшей пункта пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией не повлияет как на экспортно-импортные, так и на транзитные перевозки грузов в сообщении с Россией, заявили ТАСС в пресс-службе РЖД.

Ранее польские власти приняли решение приостановить с 21 ноября грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".

"Закрытие погранперехода практически не повлияет на перевозки грузов в сообщении с Россией - как экспортно-импортные, так и транзитные. Основной грузопоток идет через Брест. Через пункт пропуска в Кузнице осуществлялись единичные отправки", - рассказали в РЖД.

В компании отметили, что объемы перевозок будут перераспределены по другим направлениям, в том числе с задействованием российско-польских погранпереходов в Калининградской области.

Комментируя ситуацию, вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Fesco Герман Маслов заявил о необходимости диверсификации маршрутов доставки.

"Любые ограничения негативно влияют на глобальную логистику, и как следствие нарушаются цепочки поставок во всех странах. Инцидент в Суэцком канале и эта ситуация еще раз подтверждают тезис о необходимости диверсификации маршрутов доставки. Что касается Транспортной группы Fesco, то мы активно развиваем альтернативные транзитные коридоры", - подчеркнул Маслов.

Он пояснил, что компания использует погранпереходы Брест - Малашевиче (Белоруссия - Польша), через порт Санкт-Петербурга, а также планирует в ближайшее время запустить новый транзитный сервис через Калининградскую область, где планирует построить терминал.