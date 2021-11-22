Блокбастер "Вечные" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экранизация комиксов Marvel "Вечные" (Eternals) стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 104,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в воскресенье свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 ноября.

Лента американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао рассказывает о расе сверхлюдей, которая пытается защитить человечество от своих врагов - девиантов. В блокбастере снялись Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кит Харингтон. В российский прокат фильм вышел 8 ноября.

На второй строчке рейтинга оказался фильм "Последняя дуэль" режиссера Ридли Скотта. Картина вышла в российский прокат 18 ноября и собрала за выходные 60,3 млн рублей. Действие происходит в конце XIV века во Франции. Нормандский рыцарь Жан де Карруж вызывает своего соседа Жака Ле Гри на дуэль за то, что тот обесчестил его жену. В слова женщины о произошедшем никто не верит, и в случае, если муж проиграет дуэль, ее сожгут на костре за ложные обвинения.

Третье место занял российский фильм "Небо", собравший за выходные 56 млн рублей. Картина основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Командир Сошников и штурман Муравьев успевают катапультироваться, но только одному суждено вернуться домой живым.