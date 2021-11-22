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Пандемия COVID-19
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Аббас: поставки Палестине российских вакцин от коронавируса помогли сдержать пандемию

Президент государства указал на то, что сотрудничество между странами развивается по различным экономическим направлениям, "для продвижения которых между тем требуется дополнительная работа"

КАИР, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Поставки в Палестину российской вакцины от коронавируса помогли сдержать пандемию в этой стране. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Государства Палестина Махмуд Аббас в преддверии визита в Москву и намеченной на 23 ноября его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Мы ценим поставки Палестине российских вакцин от коронавируса, что способствовало сдерживанию пандемии", - сказал он.

Говоря о российско-палестинском сотрудничестве, Аббас указал на то, что оно развивается по различным экономическим направлениям, "для продвижения которых между тем требуется дополнительная работа".

"Осложняют его действия израильских оккупационных властей, которые ограничивают экспорт и импорт между Палестиной и странами мира, - отметил он. - В то же время мы благодарны России за поддержку в области выделения стипендий и обучения палестинских сил безопасности".

В январе этого года палестинский Минздрав зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований. Первая партия препарата поступила на Западный берег Иордана в начале февраля, рассчитаны дозы были в первую очередь на врачей и медработников. В феврале 2 тыс. доз препарата поступили в сектор Газа.

В мае в ходе визита в Москву глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что российская вакцина стала первой, дошедшей до палестинских территорий. К тому моменту в Палестину поступило 500 тыс. доз вакцины. В конце мая к применению в Палестине была одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт".

Теги
ПалестинаРоссияАббас, МахмудПандемия COVID-19
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