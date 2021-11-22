Аббас: поставки Палестине российских вакцин от коронавируса помогли сдержать пандемию

КАИР, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Поставки в Палестину российской вакцины от коронавируса помогли сдержать пандемию в этой стране. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Государства Палестина Махмуд Аббас в преддверии визита в Москву и намеченной на 23 ноября его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы ценим поставки Палестине российских вакцин от коронавируса, что способствовало сдерживанию пандемии", - сказал он.

Говоря о российско-палестинском сотрудничестве, Аббас указал на то, что оно развивается по различным экономическим направлениям, "для продвижения которых между тем требуется дополнительная работа".

"Осложняют его действия израильских оккупационных властей, которые ограничивают экспорт и импорт между Палестиной и странами мира, - отметил он. - В то же время мы благодарны России за поддержку в области выделения стипендий и обучения палестинских сил безопасности".

В январе этого года палестинский Минздрав зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований. Первая партия препарата поступила на Западный берег Иордана в начале февраля, рассчитаны дозы были в первую очередь на врачей и медработников. В феврале 2 тыс. доз препарата поступили в сектор Газа.

В мае в ходе визита в Москву глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что российская вакцина стала первой, дошедшей до палестинских территорий. К тому моменту в Палестину поступило 500 тыс. доз вакцины. В конце мая к применению в Палестине была одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт".