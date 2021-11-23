Meta отказалась от комментария по ее внесению в реестр исполнителей закона "о приземлении"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американская компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, отказалась комментировать свое включение в реестр исполнителей российского закона "о приземлении".

"Спасибо за ваш запрос, однако комментария на него нет", - ответили ТАСС в компании.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России по закону "о приземлении", в него в числе прочих вошла Meta. Помимо нее в реестр включены Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

1 июля в России был принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ. Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала или представительства российского юрлица, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости (перечень рекомендованных счетчиков посещаемости определен Роскомнадзором). Также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.