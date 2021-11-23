Представитель МВФ сообщил, что транш вскоре поступит на счета правительства Украины

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Транш МВФ в размере около $700 млн поступит на счета украинского правительства уже во вторник. Об этом во вторник сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

"Второй транш программы в размере около $700 млн уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - написал он на странице в Facebook.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее отметил, что правительство направит очередной кредитный транш на поддержку стабильности финансовой системы страны и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере около $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай. Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

Кредитный механизм стенд-бай между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд. Были обозначены и условия программы для выделения остальных траншей. Однако из-за невыполнения Украиной ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже Украина достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года приняла 12 законов из меморандума с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия МВФ достигла с властями страны договоренностей по экономическим реформам в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.