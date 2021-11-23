Киев направит транш МВФ на поддержание финансовой системы и борьбу с COVID-19

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины направит очередной транш Международного валютного фонда в размере почти $700 млн на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мероприятиями, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжения реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус надежного и ответственного партнера. Средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере около $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай. Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

Кредитный механизм стенд-бай между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд. Были обозначены и условия программы для выделения остальных траншей. Однако из-за невыполнения Украиной ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже Украина достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года приняла 12 законов из меморандума с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия МВФ достигла с властями страны договоренностей по экономическим реформам в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.