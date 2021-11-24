Цена нефти марки WTI выросла к закрытию торгов в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI выросли к закрытию торгов на бирже в США, несмотря на высвобождение 50 млн баррелей энергоносителя из американских стратегических резервов. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте Нью-Йоркской товарной биржи.

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К 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск) стоимость поставок нефти WTI в январе выросла на 2,3% ($1,75), до $78,5. "Ситуация обстоит таким образом, что влияние [высвобождения нефти на цены] будет умеренным и многое зависит от того, каким будет спрос на нее", - приводит портал MarketWatch слова ведущего стратегического аналитика инвестиционной компании U.S. Bank Wealth Management Роба Хоуорта.

Снижения спроса на энергоноситель, по мнению Хоуорта, ожидать не следует, даже несмотря на рост случаев заражения коронавирусом и введение в связи с этим ограничительных мер в ряде стран. В свою очередь главный аналитик сырьевых рынков компании Nordic bank SEB Бьярне Шилдроп, слова которого приводит газета The Wall Street Journal, считает, что страны ОПЕК+ "легко могут парировать [принятые администрацией США меры] лишь немного снизив экспорт" нефти.

Американский промышленный индекс Dow Jones во вторник к закрытию торгов вырос на 194,49 пункта (0,55%), до 35 813,74 пункта. Индекс S&P 500 набрал 7,76 пункта (0,17%) и оказался на отметке 4 690,7 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ, напротив, сократился на 79,62 пункта (0,5%), до 15 775,14 пункта.