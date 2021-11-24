Nikkei: Япония продаст из резервов около 4,2 млн баррелей нефти

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено продать порядка 4,2 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов с целью стабилизации цен на этот вид сырья, сообщила в среду газета Nikkei .

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Тендер на продажу состоится до конца года, а сама поставка будет осуществлена в период до марта следующего года. Предполагаемый к реализации объем покрывает потребности Японии в течение одного-двух дней. При этом в случае необходимости Токио может выпустить на рынок дополнительные излишки из резервов.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти (467 млн баррелей). Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней. Таким образом, суточный резерв нефти в Японии составляет примерно 1,95 млн баррелей.

Ранее один из ведущих в стране экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи в беседе с корреспонентом ТАСС выразил мнение, что правительство Японии может организовать продажу порядка 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов частных компаний, хотя это будет в целом противоречить законодательству страны. Эксперт отметил, что действующее в Японии законодательство разрешает выбрасывать на рынок стратегические запасы только в случае недостаточного снабжения нефтью или угрозы такой нехватки, а также во время стихийных бедствий. Профессор пояснил, что буквальная трактовка этого положения делает затруднительной продажу запасов в ситуации временного роста цен.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.