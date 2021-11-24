Эксперт: США нужно высвободить 100-130 млн баррелей нефти из резерва для влияния на рынок

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Задействование Соединенными Штатами 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны слишком незначительно для мирового рынка, американские власти должны использовать объем как минимум вдвое больше для того, чтобы повлиять на цены на энергоносители. Такое мнение во вторник выразил в беседе с корр. ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors ("Нэвигейтор принсипал инвесторс") Кайл Шостак.

Как отметил эксперт, данное решение "само по себе достаточно беспрецедентно", учитывая, что, помимо ряда стран, оно было поддержано и Китаем, несмотря на сложные отношения между Соединенными Штатами и КНР. "Мне представляется, однако, что рынок потребует гораздо более серьезных объемов такой продажи для того, чтобы получился более-менее долгосрочный эффект. <...> Для того чтобы рынок увидел существенное снижение цен или же хотя бы их стабилизацию, требуется не менее 100-130 млн баррелей, выпущенных в продажу", - сказал Шостак, добавив, что эффект на рынок от высвобождения 50 млн баррелей нефти будет весьма краткосрочным.

Инвестор отметил, что США, "безусловно, могут себе позволить" задействовать более 100 млн баррелей благодаря самым большим запасам нефти, которые в настоящее время превышают 600 млн баррелей. По мнению Шостака, в Соединенных Штатах после принятых властями мер бензин подешевеет на 5-15 центов, но даже такое снижение цен "вряд ли удержится долго".

Во вторник Белый дом сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Как указывается в заявлении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавирусной инфекции.