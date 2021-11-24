Индекс Nikkei снизился на 1,58% на фоне решения Токио продать нефть из резервов

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов среды снизился на 1,58% по сравнению с уровнем 22 ноября на фоне решения властей Японии продать часть нефти из стратегических резервов для стабилизации цен на этот вид сырья.

Таким образом, индекс Nikkei за день опустился до отметки в 29 302,66. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 1,16%, до 2 019,12 пункта.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что Токио в рамках договоренностей с Вашингтоном продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка.

Цена на нефть в Токио в среду достигла максимума с 11 ноября. Так, один килолитр дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен ($477 по текущему курсу), что примерно на $26 выше, чем в понедельник.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.