Расписки TCS Group растут на 4% на фоне публикации отчетности за III квартал

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group на открытии торгов на Московской бирже выросла на 4,37% и достигла отметки 7355,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:36 мск котировки замедлили рост до 3,7% и торговались на уровне 7309 рублей за бумагу.

Стоимость расписок дорожает на фоне публикации TCS Group финансовой отчетности за III квартал. Как сообщает компания, чистая прибыль по МСФО выросла на 31%, до 16,5 млрд рублей. При этом, рентабельность капитала достигла 42,6%.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца прошлого года и составил 631 млрд рублей, в то время как на 31 декабря 2020 года он был на уровне 447 млрд рублей.