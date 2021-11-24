Цена на нефть в Японии вышла на максимум за полтора года

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Цена на нефть в Токио в среду вышла на самый высокий уровень с апреля прошлого года на фоне решения властей Японии продать часть нефти из стратегических резервов для стабилизации цен на этот вид сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

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Так, один килолитр дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен ($477 по текущему курсу), что примерно на $28 больше, чем в понедельник. Во вторник торги в Японии не проводились из-за национального праздника. Между тем ключевой японский биржевой индекс Nikkei по итогам торгового дня снизился на 1,58%, до отметки в 29 302,66 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, сократился на 1,16%, до 2019,12 пункта.

Ранее в среду министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что Токио в рамках договоренностей с Вашингтоном продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.