Германия поддерживает регулярные контакты с США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Германия продолжает поддерживать контакт с США по "Северному потоку - 2", и своей позиции по экстерриториальным санкциям она не меняла. Об этом заявила в среду на брифинге в ответ на запрос ТАСС представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Она напомнила, что 21 июня Берлин и Вашингтон приняли совместное заявление, согласно которому они выступают против того, чтобы трубопровод использовался против Украины. "Мы поддерживаем регулярный и тесный обмен мнениями с правительством США", - отметила Зассе. Отвечая на вопрос о санкциях США, она сказала, что "позиция Берлина оглашалась много раз и она известна". ФРГ ранее неоднократно указывала, что считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США.

"Северный поток - 2" достроен, но еще не принят в эксплуатацию, так как отсутствует разрешение германского регулятора.

Как заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, США намерены продолжать вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2", который американская сторона считает "российским геополитическим проектом" и "плохой сделкой" для Европы и Украины. Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, называл незаконными возможные новые рестрикции США по "Северному потоку - 2".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.