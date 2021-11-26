{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Нормы промышленной безопасности после взрыва на шахте в Кузбассе могут ужесточить

Решение примут по итогам расследования ЧП в шахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России допускает ужесточение требований промышленной безопасности, но только по итогам расследования ЧП в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

На эту тему
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В целом да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения. Эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности.

По его словам, возможность ужесточения норм безопасности определится уже по результатам работы комиссии по расследованию. "Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований", - добавил он.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
Кабмин Молдавии утвердил перевод средств "Молдовагазу" для погашения долга "Газпрому"
Текущая задолженность компании перед российским газовым холдингом составляет $74 млн
Читать полностью