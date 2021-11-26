Нормы промышленной безопасности после взрыва на шахте в Кузбассе могут ужесточить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России допускает ужесточение требований промышленной безопасности, но только по итогам расследования ЧП в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

"В целом да, но все это будет определяться расследованием, которое проведут, чтобы понимать, были ли нарушения. Эти нарушения связаны с тем, что что-то не выполняли или это недостаточные требования, которые нужно усиливать", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли ужесточить требования к промбезопасности.

По его словам, возможность ужесточения норм безопасности определится уже по результатам работы комиссии по расследованию. "Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований", - добавил он.