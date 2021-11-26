Будущая глава МИД ФРГ рассказала, по каким причинам критикует "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель немецких "зеленых" Анналена Бербок, которая, как ожидается, станет новым главой МИД ФРГ, ушла от ответа на вопрос, откажется ли впредь Берлин от поддержки проекта "Северный поток - 2".

"Моя критика газопровода известна, [и имеет место] по геостратегическим причинам и из соображений энергетической политики", - заявила Бербок в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel, отвечая на вопрос, заявит ли она Москве после вступления в новую должность об отказе от поддержки проекта. Она указала на то, что "ситуация и без того такова, что трубопровод не может быть введен в эксплуатацию". "Федеральное сетевое агентство пока приостановило процесс сертификации", - напомнила лидер "зеленых".

Бербок известна своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. До этого она неоднократно призывала остановить строительство газопровода.

В среду Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия представили коалиционный договор, который ляжет в основу внешней и внутренней политики будущего правительства ФРГ. Он предусматривает, что "зеленым" перейдут МИД, министерства экономики и климата; по делам семьи, пожилых людей и молодежи; охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и питания.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. метров в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.