Росуглепроф намерен инициировать повышение зарплаты работникам Ростехнадзора

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности (Росуглепроф) намерен до конца 2021 года обратиться в правительство РФ с просьбой поднять зарплаты для инспекторов Ростехнадзора и наделить их льготами, как шахтеров, чтобы избежать халатного отношения и коррупции. Подобный подход позволит не допустить повторения трагедии подобной той, что произошла на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил ТАСС в четверг член Центрального штаба ОНФ, председатель Росуглепрофа Иван Мохначук.

По факту инцидента на шахте "Листвяжная", где в результате задымления погиб 51 человек и больше 50 пострадали, возбуждено два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, повлекших гибель горняков. В общей сложности задержано пять человек - директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.

"Будет предложение изменить подход к формированию кадровых специалистов Ростехнадзора относительно их заработной платы и гарантий. Что мы имеем - нормальные руководящие технические специалисты не хотят идти в Ростехнадзор по одной простой причине: сегодня у них никаких льгот. Несмотря на то, что они ходят под землю и курируют особо опасное производство, на пенсию они выходят в 65 лет, отпуска у них не как у шахтеров, нет льготных пенсий и заработная плата у них, если взять специалиста уровня инженерно-технического состава, то она в два, три, а то и четыре раза меньше, чем у людей на предприятии", - сказал собеседник агентства.

Повышение зарплаты до 200 тыс. рублей в месяц (в четыре раза) позволит поднять престиж профессии, даст мотивацию работать специалистам в ведомстве, позволит снизить уровень коррупции. Кроме того, инспекторы надзорных органов не будут бояться останавливать опасные производства, на которых в шахтерских городах обычно работают члены его семьи, из-за риска, что семье не хватит средств к существованию. Подобный подход повысит качество технического надзора и не даст повториться такой трагедии, которая произошла на шахте "Листвяжная".

Предложения в правительство РФ Росуглепроф намерен сформировать с коллегами по угольной отрасли, первые - направить на рассмотрение до конца года. Также профсоюзы хотят просить наделить их полномочиями, которые позволят им самостоятельно проводить проверки и влиять на нарушителей, например, штрафовать. Сейчас выявленные нарушения они передают в прокуратуру, однако пока надзорный орган не отреагирует, люди будут работать в опасных для жизни условиях.