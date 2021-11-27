Стоимость фьючерсов нефти WTI упала на 13% из-за новостей о новом штамме коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI упала в пятницу почти на 13% на фоне выявления в Африке новой разновидности коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К закрытию торгов стоимость поставок нефти WTI в январе упала на 12,81% ($10,03) - до $68,29 за баррель. Эксперты отмечают, что снижение стоимости энергоносителя происходит из-за выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 и введения в связи с этим ограничительных мер.

"Ожидается, что потребление энергии снизится на фоне того, что люди будут меньше путешествовать, - приводит газета The Wall Street Journal слова руководителя департамента макростратегии компании Nordea Asset Management Себастьяна Гэли. - Мы думали, что все близится к завершению, а теперь, возможно, нам понадобятся новые вакцины".

Один из ключевых американских биржевых индексов Dow Jones к закрытию торгов в пятницу показал сильнейшее за год падение, опустившись на 905,04 пункта (2,5%), до 34 899,34. Серьезно снизились также и другие основные американские индексы. S&P 500 упал на 2,3%, до 4 594,62 пункта, Nasdaq снизился на 2,2%, до 15 491,66 пункта. Для всех трех индексов это наиболее значительное падение в черную пятницу за всю историю торгов - обычно этот день положительно сказывается на биржах из-за резкого скачка потребления.