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Миграционный кризис в Европе

ЕС увеличит финансовую помощь Литве до €200 млн

Как подчеркнула председатель ЕК, стране оказывается помощь техникой и оборудованием по контролю над пограничным рубежом с Белоруссией, также кадровыми ресурсами

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь столкнувшейся с вызовами миграционного кризиса Литве до €200 млн. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявила находившаяся в Вильнюсе с визитом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС оказывает Литве различную помощь в обеспечении охраны границы, в том числе и финансовую, которая увеличится в три раза и составит в этом и следующем году €200 млн", - сказала она.

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Как подчеркнула председатель Еврокомиссии, Литве оказывается помощь техникой и оборудованием по контролю над пограничным рубежом с соседней Белоруссией, также кадровыми ресурсами. "Наша помощь охватывает технику для контроля и управления ситуацией на границе, а также помощь по линии агентства ЕС по контролю границ Frontex и Европола", - отметила фон дер Ляйен.

Вильнюс больше всего заинтересован в финансировании ЕС строительства заграждения на границе с Белоруссией, проектная стоимость которого составляет €152 млн. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, но в Брюсселе отметили, что не финансируют строительство преград и барьеров. Как отмечалось ранее, из утроенной суммы на охрану границы средства на строительство заграждения не могут быть взяты.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва решила построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Теги
ЛитваПроблема нелегальной миграции в ЕвропеФон дер Ляйен, Урсула
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