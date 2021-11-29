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Цена газа в Европе закрепилась выше $1100 за 1 тыс. куб. м

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1108 за 1 тыс. куб. м
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в понедельник закрепилась выше $1100 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1108 за 1 тыс. куб. м, или €94,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост цены газа в Европе за день составил 8%.

Ранее сегодня начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1000 за тысячу кубометров не является устойчивой.

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