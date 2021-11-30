УАЗ в канун 80-летия предприятия наградил автора логотипа автомобиля

УЛЬЯНОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) во вторник празднует свое 80-летие, в канун юбилея ветеранам вручили награды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, в их числе автор логотипа автомобиля Альберт Рахманов.

"В преддверии юбилея исполнительный директор завода Алексей Спирин наградил ветеранов УАЗа памятным золотым знаком за выдающийся вклад в развитие предприятия. В числе награжденных Альберт Михайлович Рахманов - автор логотипа УАЗ", - сказал собеседник агентства.

Более 50 лет Рахманов трудился на Ульяновском автомобильном заводе. Он является ветераном министерства автомобильной промышленности, награжден медалью "За трудовое отличие". По идеям Рахманова был разработан дизайн серийных и перспективных автомобилей УАЗ.

Автомобиль с "птичкой"

Как сообщил ТАСС Рахманов, мало кто задумывается, что известный всем автолюбителям логотип символизирует букву "У" - первую в названии города Ульяновска.

"Начал я рисовать эту букву "у", но рисовать уже по-своему. Однажды просто вспомнилось, как дети рисуют летящих птиц - это две палочки. И буква "у", и "птичка". Прижилась "птичка"", - отметил автор логотипа.

Рахманов добавил, что УАЗ полюбили как в России, так и за рубежом. "За рубежом любили и "буханку", и 469-й. Когда в Колумбии, например, подходил народ, стукал по капоту или по передней панели и говорил: "О! Броневик", потому что действительно все наши машины ходили туда, куда не ходили другие автомобили", - уточнил он.

На данный момент Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.