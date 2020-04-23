Стойкая "буханка". УАЗ возобновил прерванное из-за коронавируса производство

Выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позже УАЗ получил разрешение на работу в условиях режима самоизоляции. Предприятие выполняет госзаказ: выпускает автомобили для нужд Минобороны РФ, Росгвардии и Минздрава РФ

Путь к заводской проходной лежит через подземный переход. На предприятии пересменка: на завод спешит вторая смена. На входе установлен тепловизор, у заводских "вертушек" дежурит медработник. На колоннах развешаны плакаты с напоминанием, что нужно надеть маски. Если кто-то из рабочих забыл ее дома, взять можно на проходной, бесплатно. Чтобы сократить число сотрудников, которые одновременно проходят на предприятие, работа организована в три смены. Первое, что видит каждый входящий на территорию Ульяновского автозавода, — большой памятник Владимиру Ленину, сохранившийся со времен Советского Союза. А первое, что слышит, — громкоговоритель, который напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и дезинфицировать руки. Садимся в автомобиль — конечно же, это легендарный серый уазик-"буханка" — и направляемся к корпусу, в котором расположен главный конвейер.

— В производственном плане апреля у нас 1800 машин. В их числе заказ на машины скорой медицинской помощи класса С на базе автомобиля "Профи" (это срочные машины, первую партию планируем отгрузить уже на этой неделе), машины для МВД модификации "Патриот Автопатруль". 20 апреля на завод прибыли представители Росгвардии для приемки 300 "Патриотов". По прибытии из Москвы двух представителей приемки сразу направили сдать тест на коронавирус, который показал отрицательные результаты. Безопасность персонала — превыше всего, — говорит исполнительный директор предприятия Алексей Спирин. Термометры, маски и наборы бригадира Кроме медика утром на проходной работают два-три менеджера предприятия, которые контролируют исполнение санитарных требований. — Пока случаев, чтобы работников после замера температуры направляли в поликлинику, не было. В журнале уже больше ста замеров с начала суток. Согласно требованиям Роспотребнадзора, у нас два барьера: первый — здесь, он отсекает на 100% заболевшего человека, второй — ежедневный замер температуры каждого человека на заводе, включая меня, для контроля за состоянием в течение дня, — говорит исполнительный директор предприятия Алексей Спирин. В заводской столовой обедающие работники разделены специальной перегородкой. За каждым столом всего два стула. Сами столы стоят на значительном расстоянии друг от друга. — Обеденные перерывы персонала мы разнесли по времени, чтобы люди не пересекались, — рассказывает Спирин. Сотрудники столовой по рекомендации Роспотребнадзора обрабатывают посуду в течение 90 минут при температуре 65 градусов.

В арсенале каждого подразделения предприятия теперь есть наборы бригадира. Туда входят термометр, журнал контроля температуры, антибактериальный диспенсер для обработки рук, полотенца, запас которых ежедневно пополняется, а также специальное ведро с пакетами для бывших в употреблении масок. — Термометр контактный, электронный, но к нему приложена дезинфицирующая жидкость. Обработать градусник нужно до и после замера температуры. Обеспечена ими каждая бригада — мы закупили порядка 300 термометров, — рассказал исполнительный директор предприятия. Бригадные зоны тоже оборудованы по-особому. На столиках, где можно продезинфицировать руки и измерить температуру, установлены перегородки для изоляции сотрудников друг от друга. Каждый сотрудник предприятия обязан носить маску, которую требуется менять каждые полтора-два часа. От одноразовых масок Ульяновский автозавод перешел к использованию тканевых многоразовых, и норма выдачи позволила рабочим создать запас из четырех-пяти масок, которые нужно регулярно менять.

— Мы максимально учли все пожелания работников. У всех сотрудников разный тип лица. Например, женщины, работающие на конвейере, выбирают профильные маски меньшего размера. Мужчины из сварочного производства, соответственно, просят большие бязевые, — говорит руководитель. — На заводе с марта работает противоэпидемический штаб, который в реальном времени проводит мониторинг ситуации и мер реагирования. Так, на этой неделе за счет предприятия мы отправили сдать тест на коронавирус тех, кто по долгу службы много контактирует с людьми, а также имеет прописку в районах, где зафиксировано большое количество инфицированных новым вирусом. Все тесты показали отрицательный результат, но тестирование мы будем продолжать по мере необходимости, — говорит Спирин. "Женитьба" кузова на раме Цикл производства автомобиля — от куска металла до готовой машины — на Ульяновском автозаводе составляет порядка двух суток. Судьба уазика начинается на прессовом производстве: здесь изготавливается рамная и арматурная штамповка, металлические элементы кузова, которые затем поступают в сварочное производство. Сваренный здесь черный кузов отправляется в цех окраски. Оттуда окрашенные кузова попадают на линию кузовной сборки. Там устанавливается необходимая обшивка, проводка, оптика, электроника. — Собранный кузов приходит на главный конвейер. Здесь осуществляется финальная крупноузловая сборка. В конце конвейера сходит автомобиль на колесах и идет на контроль качества, — рассказывает руководитель департамента информации и общественных связей ООО "УАЗ" Константин Сазонов.

На первом этапе на конвейер подается рама автомобиля, затем полностью изготавливается ходовая часть — на шасси устанавливается двигатель с раздаточной коробкой. — Затем подается готовый кузов и устанавливается на раму с силовой установкой и ходовой частью. Мы зовем этот процесс "женитьбой", — говорит представитель предприятия. Далее на почти готовый автомобиль устанавливаются колеса, в машину заливают все технические жидкости, топливо. Специалисты заводят автомобиль и проверяют на участке сдачи. С конвейера, который машина проходит в среднем за 50 минут, автомобиль сходит в зону приемки. Здесь установлено несколько стендов, через которые машина последовательно проходит. — Сначала автомобиль проходит так называемые барабаны, где прокачиваются все технологические жидкости в автомобиле. Далее машина следует на стенд регулировки фар и развал-схождение, а затем идет стенд проверки всех электронных систем, где моделируются различные дорожные покрытия. Затем идет дождевальная камера, где машина проверяется на герметичность, — объясняет Сазонов. Привязанность к УАЗу Олег Карасев — начальник участка сдачи автомобилей. Он занимается устранением косметических дефектов, обработкой автомобилей и оформлением продукции для склада логистики. Карасев на заводе уже больше 30 лет: за эти годы, говорит он, предприятие стало совершенно другим. — Это уже не то грязное производство, когда рабочие выходили со смены в запачканных спецовках. Завод стал чистым, современным. Производство продолжает автоматизироваться, компьютеризироваться, — рассказывает Олег Карасев.

Описание Начальник участка сдачи автомобилей Олег Карасев © Егор Алеев/ТАСС

Изменились и сами машины. Для военных УАЗ выпускает "Патриот", автомобили окрашиваются в специальный защитный зеленый цвет. Они популярны, поскольку обладают высокой проходимостью на бездорожье, но достаточно удобны и в условиях городских трасс. Для скорой помощи закупается модель УАЗ "Профи". После схода с конвейера эти автомобили направляются на другое предприятие — там осуществляется надстройка в соответствии с условиями заказа. Машины оснащаются дополнительным оборудованием, а потом направляются заказчику. — Автомобили не сравнятся с теми, что были в далеком прошлом. Они стали намного лучше и по внешнему виду, и по техническим данным, по всем параметрам. Сейчас УАЗы по-прежнему высоко проходимы, но при этом обладают плавным ходом, развивают высокую скорость, а по внешнему виду не уступают иномаркам, — говорит он.